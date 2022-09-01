النفط مقابل البناء.. هل تستحوذ الصين على العراق؟

2022/09/01 | 18:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أكتوبر 2019، وقّع عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق، حينها، اتفاقية مع الصين فعّلت برنامج "النفط مقابل إعادة الإعمار"، تعهّدت بموجبه عشرات الشركات الصينية بالعمل في البنى التحتية العراقية مقابل تلقّي بكين 100 ألف برميل نفط يوميًا.

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