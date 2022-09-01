خطة لتسريح 20% من موظفي

2022/09/01 | 18:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة .Snap Inc، الشركة الأم لتطبيق سناب شات الشهير، عن خطط لتسريح حوالي 20٪ من موظفيها الذين يزيد عددهم عن 6400 موظف حول العالم.

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