2022/09/01 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النفط ،اليوم الخميس ،عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر آب .وذكر بيان للوزارة تلقاه/المركز الخبري الوطني/ ان “مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي ،بحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 9 مليارات دولار ..



وزارة النفط تعلن ايرادات شهر اب المركز الخبري الوطني.

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