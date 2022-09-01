2022/09/01 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يحتل الجيش الروسيه المرتبة الأولى أوروبيا والثانية عالميا، فيما يحتل الجيش الفرنسي المرتبة بين أقوى الجيوش في أوروبا، والمرتبة السابعة على مستوى العالم وفقا لتصنيف globalfirepower.ويطرح إعلان الرئيس الفرنسي بالعمل على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا في المرتبة الاولى..



ترتيب أقوى 8 جيوش في أوروبا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا في المرتبة الاولى.. ترتيب أقوى 8 جيوش في أوروبا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا في المرتبة الاولى.. ترتيب أقوى 8 جيوش في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).