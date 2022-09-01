2022/09/01 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب الضابط في الجيش الأمريكي، برنت إيستوود، عن حصول البحرية الروسية مؤخرا على غواصة نووية جديدة من طراز BS-329 “بيلغورود” وهي مجهزة بأحدث المعدات.جاء ذلك في مقال له بمجلة 1945 الأمريكية، حيث اعتبر أن أسلحة الغواصات الروسية تعد تهديدا خطيرا للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن السلاح “الأكثر رعبا لدى الاستراتيجيين البحريين الأمريكيين” هو المركبات غير المأهولة العاملة تحت الماء، والتي ستوضع على متن هذه الغواصة”.

وتابع إيستوود: “إن لدى الروس الآن غواصة ستكون قادرة قريبا على إطلاق طوربيدات ذات رؤوس نووية ومجهزة بأحدث الصواريخ المتاحة للغواصات”، حيث يرى الخبير أنه لا يزال هناك بضع سنوات قب نشر طوربيدات “بوسيدون”.

وخلص المقال إلى أن بإمكان تلك الطوربيدات بالفعل “تدمير المدن الساحلية في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرهما من الدول الأعضاء في “الناتو”، ولا يوجد في ترسانات هذه الدول ما يمكن أن يوقف مثل هذه الطوربيدات النووية.

التالي

منذ 59 دقيقة

الصين تتهم الولايات المتحدة بتنظيم حصار تكنولوجي

منذ ساعتين

الدفاع التركية تعلن مقتل “رقيب” في شمال العراق

منذ ساعتين

موسكو تعلن أسر 3 جنود أوكرانيين قرب زبروجيا النووية

منذ 3 ساعات

بوتين يغيب عن مراسم دفن غورباتشيف

منذ 3 ساعات

ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في تركيا

منذ 3 ساعات

قبل شراء الأجهزة الإلكترونية..



استعلم عن التحديثات

منذ 4 ساعات

جدة تستضيف قمة قادة دول البحر الأحمر وخليج عدن

منذ 19 ساعة

الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة بجدري القردة في العالم

منذ 20 ساعة

روسيا تحظر تصدير خردة المعادن الثمينة

منذ 21 ساعة

عودة معارك التراشق بالطماطم في إسبانيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تتهم موسكو بامتلاك “سلاح خطير”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تتهم موسكو بامتلاك “سلاح خطير”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).