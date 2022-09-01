2022/09/01 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ،اليوم الخميس، تقريره الخاص بأرتفاع درجات الحرارة التي سوف يشهدها البلاد السبت القادم.وذكر القسم في بيان ، أنه “من المتوقع ان تتأثر البلاد بأرتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد يوم السبت المقبل الموافق 3 أيلول 2022 ؛ نتيجة تأثر البلاد بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي الذي يسبب ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة لتكون اعلى من معدلاتها العامة وتستمر لعدة ايام ثم تنخفض انخفاضًا نسبيًا لتعود الى معدلاتها العامة ابتداءً من يوم الاربعاء الموافق 7 أيلول 2022 في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما يبدا الانخفاض للمنطقة الجنوبية اعتبارًا من يوم الخميس”.

ودعا البيان المواطنين الذين يتأثرون بالارتفاع العالي لدرجات الحرارة، الى “عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة في مثل هكذا ارتفاع لتجنب حالات الاعياء والأضرار الصحية”.

أدناه الوثيقة:

التالي

منذ ساعة واحدة

التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد

منذ ساعتين

ذي قار تعلن الحداد 3 أيام على أرواح شهداء الأحداث الأخيرة

منذ 6 ساعات

وزارة التعليم تحدد الرابع من أيلول موعداً للتقديم إلى قناة القبول المباشر

منذ 9 ساعات

اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول

منذ 9 ساعات

الرافدين يعلن اطلاق وجبة جديدة من السلف

منذ 9 ساعات

التعليم تعلن مباشرة أكثر من ثلاثة وخمسين ألف تدريسي في الجامعات

منذ يوم واحد

الثقافة تعلن تسلم أكثر من 216 قطعة آثارية

منذ يوم واحد

المرور العامة تصدر قرارا جديدا بشأن الدراجات النارية

منذ يوم واحد

ديوان الرقابة المالية ينجز عملية التقاطع الوظيفي لحملة الشهادات العليا والاوائل

منذ يوم واحد

الصحة تعلن الموقف التراكمي لإصابات الحمى النزفية والكوليرا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).