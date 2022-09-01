الكشف عن موقف الصدر بشأن مبادرة بارزاني الاخيرة

2022/09/01 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجاه مبادرة لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لانهاء الانسداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الديمقراطي الكردستاني لم يتلق ردود فعل إيجابية بخصوص المبادرة التي كان ينوي طرحها مسعود بارزاني من خلال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الذي ينوي زيارة بغداد والنجف".

وأضاف أنه "بسبب عدم تلقي ردود فعل بخصوص المبادرة فقد تم التأني بزيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ويجري التنسيق حاليا مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بهذا الخصوص لانهاء الازمة بشكل سريع".

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