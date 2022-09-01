التعليم تحدد الأحد المقبل موعداً لاستقبال طلبات التقديم إلى قناة النخبة

2022/09/01 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، موعد استقبال طلبات التقديم الى قناة النخبة للسنة الدراسية 2023/2022 في الجامعات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "ستشرع بإجراءات استقبال طلبات التقديم الى قناة النخبة للسنة الدراسية 2023/2022 في الجامعات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/9/4 ولغاية الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل".

ودعت الوزارة " الطلبة الراغبين بالتقديم من خريجي الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي الى مراعاة شروط ومعدلات التقديم والاطلاع على الكليات والأقسام المحددة لهذه القناة".

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