السيستاني يبعث وفداً لمجلس عزاء شهداء ثورة عاشوراء

2022/09/01 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعث السيد علي السيستاني، مساء اليوم الخميس، وفداً لمجلس عزاء شهداء ثورة عاشوراء.

ووفقا للوكالة الرسمية: "بعث السيد علي السيستاني وفداً لمجلس عزاء شهداء ثورة عاشوراء".

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