السيد السيستاني يبعث وفداً لحضور مجلس عزاء شهداء ثورة عاشوراء في النجف الأشرف

2022/09/01 | 18:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث المرجع الأعلى، آية الله العظمى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، بوفد لمجلس عزاء شهداء ثورة عاشوراء المقام في النجف الأشرف.

وقال إعلام التيار الصدري في بيان إن “المرجع الأعلى آية الله السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) بعث بوفد لمجلس العزاء المقام في جامع الزهراء في النجف الأشرف”.

وأضاف إنه “كان على رأس الوفد سماحة العلامة السيد حسين النوري لقراءة السورة المباركة الفاتحة على أرواح شهداء ثورة عاشوراء المنتفضة ضد الفساد والمفسدين”.

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