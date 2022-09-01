أخيرا.. تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها

2022/09/01 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقلت شبكة تويتر إلى مرحلة جديدة في استحداث أداة تتيح لمستخدميها تصحيح تغريداتهم بعد نشرها تتمثل في اختبار خاصيّة "تحرير التغريدة" (Edit Tweet) عملياً.

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