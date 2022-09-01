العراق.. وزير العمل يعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لـ1.4 مليون أسرة لشهر سبتمبر

2022/09/01 | 18:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلـن وزير العمل وكالة، القاضي سالار عبدالستار، اليوم الخميس، إطلاق مبلغ الإعانة الاجتماعية لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري.وقال عبدالستار، بحسب بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إنه تم إطلاق مبلغ الإعانة الاجتماعية لأكثر من 1.4 مليون أسرة …

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