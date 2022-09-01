الإمارات تؤكد دعمها للجهود العربية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي

2022/09/01 | 18:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أكدت دولة الإمارات حرصها على دعم كافة الجهود التي تسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية قدماً، وتطوير منظومة مرنة ومستدامة تعمل على تحفيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة.وأشارت الإمارات، اليوم الخميس، أن …

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