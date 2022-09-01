2022/09/01 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن – واعبحثت لجنة الإصلاح الوزاري، اليوم الخميس، 4 ملفات في واشنطن، فيما اختتمت هناك ورشة عمل عن حوكمة الأمن.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، في العاصمة الاميركية إن "لجنة الإصلاح الوزاري التي يرأسها الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري، اختتمت اعمال ورشة عمل حوكمة الامن في مؤسسة RAND الأمريكية بواشنطن، بحضور أعضائها".وأضاف، أن "هذه الورشة جاءت في اطار الدعم الذي تقدمه المؤسسة لتطوير عمل اللجنة في مجال الامن ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، بالإضافة إلى تحديات الحوكمة المتعلقة بتنظيم اي نوع من خدمات الامن ضمن المؤسسة الأمنية العراقية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الإصلاح الوزاري تختتم ورشة عمل حوكمة الأمن في واشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الإصلاح الوزاري تختتم ورشة عمل حوكمة الأمن في واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).