الشركات الكبرى تطلب من واشنطن التدخل في ملف النفط بين بغداد والاقليم: كردستان ستنهار

2022/09/01 | 18:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: طلبت شركات نفطية تعمل في كردستان العراق من الولايات المتحدة المساعدة في نزع فتيل التوتر...

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