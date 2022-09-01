شاهد كيف ودع فلاديمير بوتين غورباتشوف آخر زعماء الاتحاد السوفيتي.. لماذا لن يحضر جنازته؟

2022/09/01 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم فلاديمير بوتين لتقديم العزاء لميخائيل غورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفيتي، حيث وضع الرئيس الروسي الزهور على جثمان الرئيس الذي توفي عن عمر يناهز 91 عامًا.

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