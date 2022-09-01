وزير الصدر يقدم عدداً من المقترحات للكاظمي بشأن الحشد الشعبي - عاجل

2022/09/01 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بسمه تعالىنقترح على قائد القوات المـ*ـسلحة المحترم، ما يلي:وذلك حفاظاً على هيبة الدولة وإنهاء تواجد المـ*ـليشـ*ـيات في الأماكن الحساسة في الدولةوالمقترحات هي:أولاً: تغيير مسؤول الحـ*ـشـ*د: (فالح الفياض) وذلك للأسباب التالية:١- إنه متحزّب ورئيس كتلة، وهذا ما يسيس الحـ*ـشـ*د المـ*ـجاهـ*ـد.٢- لا يمتلك شخصية قوية بل ولا يمتلك ذهنية عـ*ـسكـ*ـرية.٣- وعموماً فإنه غير مؤهل لهذا المنصب.ثانيا- إستصدار أمر حازم وشديد، بحلّ الفـ*ـصائـ*ـل التي تدّعي المـ*ـقاومـ*ـة وهي تـ*ـقتـ*ـل أبناء الشعب.ثالثاً- إخراج جميع الفصـ*ـائـ*ـل بل والحـ*ـشـ*ـد الشـ*ـعبي من المنطقة الخضراء، ومسكها من قبل القوات الأمنية الوطنية البطلة.فإن بقاءهم فيه خطورة أمنية على نفس قائد القوات المسـ*ـلحة فضلاً عن باقي المؤسسات ولا سيما القضاء والضغط عليه.رابعاً- إبعاد الحـ*ـشـ*د الشـ *ـعبي عن السيطرات والمنافذ الحدودية حفاظاً على سمعة المجـ*ـاهد*ين الأخيار، فهناك من يتعمّد تشويه سمعتهم من خلال استعمال العـ*ـنف والتجارة والتهريب وغير ذلك.خامساً: دعم المـ*ـجاهـ*ـدين في المناطق المحررة، فإن بعضهم يعاني من التهميش وعدم الاعتناء من الناحية العـ*سكرية والأمنية واللوجستية، ويفتقدون الى أبسط المقومات.

صالح محمد العراقي

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