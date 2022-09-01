تفاصيل جديدة عن الليلة

2022/09/01 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، الخميس، عن تفاصيل انهاء الازمة ومنع الصدام بين انصار التيار الصدري وقوات الجيش المكلفة بحماية الخضراء ليلة الاثنين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الكثير من الخفايا التي رافقت احداث الليلة الاخيرة في ازمة الخضراء في بغداد لايعرفها الكثيرين ومنها اسباب حظر التجوال الشامل والمفاجئ ونشر قطعات الجيش بسرعة في مداخل بغداد وتشديد اجراءات منع الدخول".

واضاف، ان "قوات الجيش بالفعل منعت دخول ارتال مسلحة وهناك مقاطع فيديوية توثق بعض الحالات"، مؤكداً ان "قرار الحظر جاء وفق معلومات مؤكدة عن صدام حتمي سيحدث عند مقتربات الخضراء وهذا ما يفسر الانتشار الواسع لقطعات الجيش".

واشار الى ان "سرعة التعامل مع الاحداث هي من انقذت الموقف في بغداد ومنعت حصول ليلة دامية في مقتربات الخضراء"، لافتاً إلى ان "كل السلاح الذي انتشر في محيط الخضراء لم ياتي من خارج العاصمة بل من داخلها".

واكمل، ان "القوات الامنية المكلفة بحماية الخضراء تعاملت مع الاوضاع بشكل دفاعي ولم تهاجم رغم انها تمتلك قدرات عالية"، منوهاً انه "تم نشر قوة بشكل سريع وعاجل حول المحطة التلفزيونية في اشارة الى القناة العراقية هو جزء اخر من اجراءات حماية النظام والدولة".

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