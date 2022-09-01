على خلفية الأحداث الأخيرة بالعراق.. الاتحاد الآسيوي ينقل تصفيات كأس آسيا للشباب من البصرة

2022/09/01 | 19:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس نقل التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب من البصرة إلى الكويت بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البصرة مساء أمس والتي أدت لمقتل 3 وإصابة 4 آخرين.

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