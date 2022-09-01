النفط العراقية: 9.78 مليار دولار إيرادات صادرات الخام في أغسطس

2022/09/01 | 19:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، إن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام خلال شهر أغسطس/ آب 2022 بلغت 101.86 مليون برميل، وفقاً للإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إيرادات شهر …

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