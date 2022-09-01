مسؤول أمريكي: إدارة الرئيس بايدن أوضحت للإيرانيين أنها لاتستطيع تقييد الرئيس القادم بشأن الاتفاق النووي

2022/09/01 | 19:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل موقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري، اليوم الخميس، عن مسؤول أميركي أنه من المرجح أن تتبادل واشنطن وطهران المزيد من الردود المكتوبة قبل توقيع اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال المسؤول الأميركي إن “واشنطن” أبلغت الإيرانيين أن من مسؤوليتهم هي حل قضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة نووية مفترضة في بعض المواقع.

وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن أوضحت للإيرانيين أنها لا تستطيع تقييد الرئيس المقبل بشأن الاتفاق النووي.

وردّت الولايات المتحدة وإيران على مسودة الاتفاق التي عرضها الاتحاد الأوربي، ويقول الجانبان إنه لا تزال هناك بعض المسائل العالقة التي يتعين حلها.



وتطالب طهران واشنطن بضمانات بأنها لن تنسحب من أي اتفاق جديد عقب انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

كما تطالب طهران بإغلاق التحقيقات التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة نووية مفترضة في بعض المواقع الإيرانية.

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