العمل والشؤون الاجتماعية تباشر بصرف رواتب الإعانة الاجتماعية

2022/09/01 | 19:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الخميس، بالمباشرة بصرف رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال المصدر، إن “مصرف الرافدين باشر بصرف رواتب الإعانة عبر المنافذ الإلكترونية، لأكثر من مليون و400 ألف أسرة مشمولة بالإعانات.

وبيّن أن “الراتب المخصص لكل أسرة المشمولة بإعانات يبلغ 290 ألف دينار شهرياً”.

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