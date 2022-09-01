2022/09/01 | 19:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال مسؤولان أمنيان عراقيان يوم الخميس وفق رويترز إن أربعة على الأقل قتلوا في...

ظهرت المقالة دماء ونفط يسيلان في شوارع البصرة..



يهددان استقرار الطاقة العالمي أولاً على المسلة.

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