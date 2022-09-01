فساد في المركزي؟! .. حنان الفتلاوي تدعو هيئة النزاهة لتدقيق حسابات البنك المركزي العراقي

2022/09/01 | 20:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فساد في المركزي؟! ..حنان الفتلاوي تدعو هيئة النزاهة لتدقيق حسابات البنك المركزي

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