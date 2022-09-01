وطني الناشئين ينهي استعداداته لمواجهة السعودية في كأس العرب

2022/09/01 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انهى منتخبنا الوطني للناشئين، اليوم الخميس، اخر وحدة تدريبية استعداداته لمواجهة نظيره السعودي ضمن بطولة كأس العرب في الجزائر.

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