الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة اثنين بحادث طعن في مدرسة ثانوية

2022/09/01 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن قائد شرطة ولاية كارولينا الشمالية مايك يانييرو، مقتل شخص وإصابة اثنين اخرين في حادث طعن في مدرسة ثانوية.

وقال قائد شرطة جاكسونفيل: “تم نقل قاصرين مصابين بجروح إلى المستشفى، توفي أحدهما في وقت لاحق، بعد الهجوم على مدرسة “نورث سايد” الثانوية في جاكسونفيل”، مضيفا “أن الهجوم بدا وكأنه عملية طعن باستخدام آلة حادة، ما تزال التحقيقات جارية، وأصيب أيضا أحد المدرسين لكنه لم يطعن”.

وأكد يانييرو، أنه تم القبض على طالب مشتبه به، بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد نهاية الحادث، رافضا الكشف عن الأسماء.

ويذكر أن الهجوم وقع بعد أيام فقط من بدء الدراسة في المنطقة.

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