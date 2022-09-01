وفاة الصحفي والكاتب العراقي سلام الشمّاع

2022/09/01 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الصحفي والكاتب العراقي سلام الشمّاع الذي وافاه الاجل المحتوم في العاصمة الاردنية عمان ، ولد الشماع في بغداد في 4 – 7 – 1955..عمل في الصحافة منذ 1974، كاتب تحقيقات صحفية متميز وله زاوية شهيرة بدأها في صحيفة الجمهورية ببغداد بعنوان المجالس مدارس، عرضت لالوان الحياة الفكرية والثقافية في العراق، له 5 […]

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