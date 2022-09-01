رحيل الشاعر العراقي الكبير سامي مهدي

2022/09/01 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان: غيّب الموت اليوم ، الشاعر العراقي الكبير سامي مهدي، احد ابرز رموز الحركة الشعرية الحديثة في العراق في خلال العقود الاخيرة.والشاعر الفقيد كاتب صحفي ومترجم وباحث من طرار متميز، وسبق ان شغل مناصب عليا في الاعلام والثقافة بالعراق منها رئاسته الاذاعة والتلفزيون وتحرير صحيفة الجمهورية وقبلها المثقف العربي والاقلام .والفقيد من مواليد […]

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