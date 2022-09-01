2022/09/01 | 20:36 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال ارهابي بالسلمانية روج لشعارات داعش وهدد بالقتل والذبح عبر تيك توك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/01 | 20:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ارهابي بالسلمانية روج لشعارات داعش وهدد بالقتل والذبح عبر تيك توك) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ارهابي بالسلمانية روج لشعارات داعش وهدد بالقتل والذبح عبر تيك توك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).