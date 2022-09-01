مصرع رئيس ثاني أكبر شركة للنفط والغاز بروسيا بعد

2022/09/01 | 20:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي رافيل ماغانوف، رئيس شركة النفط والغاز الروسية العملاقة "لوك أويل"، مصرعه بعد "سقوطه من نافذة مستشفى" في موسكو، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية رسمية، الخميس.

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