سناب شات تخطط لتسرّح الموظفين بنسبة 20%

2022/09/01 | 20:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تخطط شركة سناب شات لتسريح ما يقرب من 20 في المائة من موظفيها، الذين...

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