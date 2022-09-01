2022/09/01 | 20:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال صحيفة mirage news، الأربعاء 08/31/2022، ان العراق من الدول التي بها أكبر عدد...

ظهرت المقالة صحف غربية: العراق يتصدر قائمة الدول في أعداد المفقودين أولاً على المسلة.

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