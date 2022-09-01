2022/09/01 | 20:54 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يطرح أربع نقاط أبرزها تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/01 | 20:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يطرح أربع نقاط أبرزها تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يطرح أربع نقاط أبرزها تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).