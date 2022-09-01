ما هو موقف السيستاني من الأحداث الاخيرة في العراق؟- عاجل

2022/09/01 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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ممثل السيد السيستاني العلامة السيد حسين النوري خلال زيارته لمجلس عزاء شهداء ثورة عاشوراء: المرجع الأعلى حزين جداً ومتأسف على ماحصل

السيد حسين النوري: المرجع الأعلى غير راضٍ ويستنكر هذا الفعل المشين

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