بمعنويات عالية.. منتخبنا للناشئين يخوض اخر وحداته التدريبية لمواجهة السعودية

2022/09/01 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يخوض منتخبنا للناشئين، اليوم الخميس، اخر وحداته التدريبية قبل مواجهة نضيره السعودي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم دون 17 سنة.

وستقام المبارة يوم غداً الجمعة، في ملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت بغداد.

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