2022/09/01 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

شرعت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس ، بتجهيز مركبات المواطنين بمنتوج البنزين ( السوبر )عالي الاوكتان من خلال منافذها التوزيعية المنتشرة في المحافظات .

وذكر مدير عام الشركة حسين طالب في تصريح ان " وزارة النفط قررت طرح منتوج ثالث من البنزين المستورد (سوبر عالي النقاوة) بسعر ١٠٠٠ دينار /لتر وهو سعر مدعوم لتجهيز مركبات المواطنين الحديثة ليكون لديهم اكثر من خيار بالنسبة لأنواع الوقود وهو خاضع لاسعار النشرة العالمية " .

وبحسب التصريح فان " المنافذ التوزيعية المخصصة في بغداد وباقي المحافظات شهدت اقبالاً متزايداً من قبل اصحاب المركبات لتجهيز بهذا النوع من الوقود ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بتزويد المركبات بالبنزين (السوبر) في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بتزويد المركبات بالبنزين (السوبر) في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).