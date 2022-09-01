منتخب الناشئين ينهي استعداداته لمواجهة السعودية في كأس العرب

2022/09/01 | 20:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية.

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