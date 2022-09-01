ممثل السيد السيستاني: المرجع الأعلى حزين جداً ومتأسف على ماحصل

2022/09/01 | 21:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأكد السيد حسين النوري ممثل المرجع الديني الأعلى خلال زيارته لمجلس عزاء شهداء ثورة عاشوراء، اليوم الخميس، ان السيد علي السيستاني حزين جداً ومتأسف على ماحصل، مشيراً الى انه غير راضٍ ويستنكر هذا الفعل المشين. يتبع..





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