روسيا: ندعم تمديد اتفاق

2022/09/01 | 21:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ، اليوم الخميس، إن روسيا تدعم تمديد اتفاق مجموعة "أوبك+" لخفض إنتاج النفط بعد العام 2022، وأن المجموعة ستناقش المسألة في فترة الخريف المقبل.وأضاف نوفاك - بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن …

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