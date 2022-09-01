تقرير: دبي الـ 18 عالميا ضمن الأكثر نمواً في المساحات المكتبية المرنة

2022/09/01 | 21:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - مباشر: احتلت دبي المرتبة 18 ضمن قائمة أكثر الأسواق العالمية نمواً في قطاع المساحات المرنة وفق "سَفِلز" للأبحاث، ما يسلط الضوء على إمكانات وفرص النمو التي توفرها الإمارة لمزودي الخدمات والمستأجرين على حدٍ سواء.وشهد سوق المكاتب في دبي نمواً …

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