مقتدى الصدر.. إرث عائلي ومواقف وطنية جعلته الأكثر جماهيرية في العراق

2022/09/01 | 21:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت دعوة زعيم التيار الصدري أنصاره للانسحاب من المنطقة الخضراء حربا أهلية أوشكت على الاندلاع، حيث انسحبوا بعد ساعات من اشتباكات مسلحة دارت في محيطها راح ضحيتها العشرات.

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