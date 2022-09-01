أحد رموز جيل الستينيات.. وفاة الشاعر والأديب العراقي سامي مهدي

2022/09/01 | 23:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الشاعر والأديب والناقد العراقي سامي مهدي اليوم الخميس عن عمر ناهز 82 عاما.

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