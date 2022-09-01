الأرجنتين تعلن عن ثالث حالة وفاة جرّاء مرض رئوي مجهول المصدر

2022/09/01 | 23:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعأعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين، اليوم الخميس، عن تسجيل ثالث حالة وفاة بسبب التهاب رئوي مجهول المصدر؛ وذلك بإحدى العيادات الخاصة في مدينة توكومان شمال غربي البلاد.وأوضح وزير الصحة الإقليمي؛ لويس ميدينا رويز، في تصريح صحفي بأن إجمالي الإصابات بالمرض بلغ 9 أشخاص، من بينهم 8 أفراد من الطاقم الطبي في العيادة الخاصة نفسها.وأضاف رويز بأن تسجيل حالات الوفاة بدأ الاثنين الماضي، مشيراً إلى أن الاختبارات جارية لمعرفة منشأ المرض، مع استبعاد علاقته بكوفيد-19 والإنفلونزا من النوعين أ وب.





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