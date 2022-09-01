2022/09/01 | 23:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع رجل بحادث دهس على "سريع محمد القاسم" في بغداد والجاني يفر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/01 | 23:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع رجل بحادث دهس على "سريع محمد القاسم" في بغداد والجاني يفر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع رجل بحادث دهس على "سريع محمد القاسم" في بغداد والجاني يفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).