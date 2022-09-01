بالصور.. ممثل السيد علي السيستاني: سماحة السيد غير راضٍ ومتاسف على ما حصل

2022/09/01 | 23:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل ممثل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، السيد حسين النوري، اليوم الخميس تعازي وحزن ومواساة المرجع الاعلى بمصاب شهداء ثورة عاشوراء.

وذكر مصدر اعلامي من التيار الصدري، أن حسين النوري ممثل المرجع الاعلى قال “أنقل لكم تعازي ومواساة سماحة المرجع الأعلىٰ السيد علي السيستاني (دام ظله) حيث أن سماحة السيد حزين جداً ومتأسف على ما حصل”.



وأضاف الممثل الشخصي للمرجع أن “سماحة السيد السيستاني غير راضٍ ويستنكر هذا الفعل المشين وقد أبلغني شخصيا أن أحضر مجلس العزاء المقام علىٰ أرواحهم الطاهرة ممثلاً عنه وعن المكتب الشريف”.

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