منتخبنا للناشئين يواجه شقيقه السعودي في مباراة تأكيد تفوقه ببطولة كأس العرب للناشئين غداً

2022/09/01 | 23:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلع المنتخب العراقي للناشئين، لمواصلة عروضه القوية ببطولة العرب للناشئين تحت 17 عاما، وتأكيد تفوقه على شقيقيه السعودي، عندما يلتقيان غداً الجمعة، في إطار الدور ربع النهائي من البطولة، المقامة حاليا بمدينة وهران الجزائرية.

ونجحت كتيبة أسود الرافدين، من تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين على المغرب وجزر القمر بنتيجة (2-1)، والتعادل الإيجابي مع موريتانيا (1-1).

في المقابل، حلت السعودية بالترتيب الثاني في المجموعة الرابعة بعد أن جمعت 6 نقاط ، إثر الخسارة مع مصر (0-3)، والانتصار على سوريا (4-3)، وعلى لبنان (6-0).

صراع المواهب

شهدت مباريات المنتخب العراقي في دور المجموعات، ظهور بعض المواهب المميزة، التي نجحت في صناعة الفارق وتحقيق التفوق على المنافسين بالمجموعة وكسب الصدارة.

وتصدر علي أكبر هداف أسود الرافدين المشهد، حيث نجح من تسجيل 3 أهداف، وكذلك برز القائد حسن علي في خط المقدمة، برغم أنه سجل هدفا واحدا، إلا أن المهاجم الموهوب، قدم مباريات كبيرة نال من خلالها ثقة مدربه أحمد كاظم، بالاعتماد عليه في قيادة خط المقدمة.

كما أن صانع الألعاب كرار جعفر، يعد “رئة الفريق” بتحركاته علاوة على المهارات العالية التي يمتلكها.

وسيكون كاظم، حذر في التعامل مع خط هجوم الأخضر السعودي، الذي نجح في تسجيل 10 أهداف بدور المجموعات.

ويحاول الجهاز الفني العراقي، العمل بقوة من أجل إيقاف خطورة الهداف طلال أبو بكر وزميله الآخر عمار حامد، الى جانب القدرات التهديفية العالية التي يمتلكها الثنائي فرحة علي ونواف بدر.

تفوق عراقي

التقى العراق مع السعودية 3 مرات، ببطولة العرب للناشئين تحت 17 عاما، ونجح أسود الرافدين في التفوق بمباراتين والتعادل في أخرى، بينما أخفق الأخضر في تحقيق الانتصار.

ونجح المنتخب العراقي في تسجيل 6 أهداف في شباك السعودية، بينما سجل لاعبو الاخضر هدف واحد فقط في المباريات الثلاث الماضية.

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