2022/09/01 | 23:25 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي العتابي - محلل سياسي | بشأن تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Zy1BOD_kwmE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي العتابي - محلل سياسي | بشأن تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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