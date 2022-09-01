2022/09/01 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، الخميس، استمرار موسم الجفاف خلال الاشهر المقبلة، مبينا الربيع المقبل سيشهد بعض التحسن في الامطار.

وقال العطية في منشور على فيسبوك تابعته (بغداد اليوم) ان "توقعات موسم الأمطار لبداية موسم الامطار للاشهر الثلاثة المقبلة هي توقعات شخصية غير صادرة من مؤسسة حكومية كانت او اهلية".

واضاف ان "عبرة (امطار اقل من المعدل) لاتعني عدم وجود امطار، وبالعكس فان عبارة (امطار فوق المعدل) لاتعني فيضانات وان التوقعات بعيدة المدى عادة تكون فيها نسبة خطأ عالية بسبب التقلبات السريعة في منظومات الغلاف الجوي ، لذلك سيكون هناك تحديث ان استوجب حسب التطورات".

واشار الى ان "التوقعات الاولية وبآتفاق نماذج الطقس العالمية، وبعيدا عن التعقيدات والاسباب تشير الى:

١، بداية موسم امطار تكون فيه كميات الهطول (اقل) من المعدل العام في عموم مدن العراق للاشهر اعلاه خصوصا مدن الشمال.

وهذا لايعني عدم وجود هطول ولكن نسبة الهطول متوقع ان تكون (مادون المعدل) لهذه الاشهر بنسبة تصل مابين (٤٠-٥٠)%.

٢.



تشير نماذج الطقس ان هنالك اتجاه لتحسن الفرص في كميات الهطول اعتبارا من شهر ١٢ وماتليها من اشهر الشتاء والربيع بنسبة تحسن تصل الى ٥٠%.( لكن ربما تستمر فرص الامطار اقل من المعدل في بعض مدن شمال العراق ).

3.



درجات الحرارة ستكون حول الى اعلى من معدلاتها بقليل

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