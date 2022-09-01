2022/09/01 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يتوقع المراقبون بان تكون الجمعة الاقل عصفا مقارنة بالجمعة العاصفة السابقة والتي شهدت تصعيدا من قبل الاطار التنسيقي ويقابله التيار الصدري بعد تطويق المنطقة الخضراء. وبحسب المراقبين فان تصريحات الاطار التنسيقي خلال الساعات الماضية واغلاق مقاره في البصرة والمحافظات تشير الى طريق التهدئة مع التيار ووزيره صالح محمد العراقي.تأتي تلك التطورات بعد اسبوع عنيف خلف العشرات من الشهداء والجرحى بين طرفي الصراع وصلت ذروتها الاثنين وصباح الثلاثاء الماضيين لتصل النيران الى البصرة التي شهدت ليلة عاصفة بسبب اشتباكات بين عناصر من سرايا السلام التابعة للتيار مع افراد من عناصر عصائب اهل الحق.

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