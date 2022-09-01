مستشفيات العتبة الحسينية تعلن عن مبادرات طبية ’مجانية’ و تخفيضات لعدة شرائح من المرضى

2022/09/01 | 23:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة،

الخميس، 01 أيلول، 2022 عن مبادرة جديدة

لمعالجة المرضى من كافة المحافظات

"مجاناً" و بـ "تخفيضات" مدفوعة الكلفة من

العتبة المقدسة.

وقال م

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